Palavra alemã do ano é política: "Ampel-Aus" - Ação Palavra do Ano se realiza na Alemanha desde 1977, destacando vocábulos e expressões que definem as preocupações do momento. A principal escolhida se refere ao fim da coalizão do governo federal do país.Na escolha da principal palavra do ano de 2024, a Sociedade da Língua Alemã (GfdS) definiu de maneira sumária um momento de crise da política alemã, em que a coalizão governamental se dissolve: Ampel-Aus.

A fórmula, que significa literalmente "fim do semáforo", é curiosa do ponto de vista linguístico e exige uma boa dose de esclarecimento para os não germanófonos. O "semáforo" se refere ao costume alemão de denominar as alianças políticas pelas cores que simbolizam as legendas componentes.

A aliança que governava a República Federal da Alemanha desde 2021 era formada pelos partidos Social Democrata (SPD; "vermelho"), do chanceler federal Olaf Scholz, Verde e Liberal-Democrático (FDP, "amarelo"). A preposição "aus" é empregada aqui como substantivo, com o sentido de "fim". Em novembro, o FDP deixou o governo.