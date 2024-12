Rebeldes anti-Assad avançam sobre "capital da revolução" na Síria

Agora cercada por islamistas apoiados pela Turquia, a cidade está estrategicamente situada na principal rota que conecta o centro da Síria à capital Damasco. Homs também é crucial para o acesso de Damasco ao Mediterrâneo, reduto da família Assad e sede de uma base naval e aérea russa.

Assad responde

O rápido avanço de rebeldes contrários a Assad vem em um momento em que aliados-chave do ditador se veem envolvidos em outros conflitos: a Rússia combate na Ucrânia e o Hezbollah, braço do regime iraniano no Líbano, se viu duramente desfalcado por uma ofensiva israelense.

A ofensiva dos insurgentes – de um sucesso sem precedentes desde o início da guerra civil – começou em 27 de novembro, mesma data do início do cessar-fogo no conflito entre Israel e o Hezbollah.

Também nesta sexta-feira, o Exército sírio disse ter atacado com a ajuda da Rússia "concentrações terroristas" no norte e no sul da província de Hama, no centro da Síria, que um dia antes fora tomada por insurgentes da HTS.

Já Israel bombardeou dois postos fronteiriços entre Síria e Líbano. O Exército israelense diz ter visado centros logísticos e de infraestrutura que eram usados pelo Hezbollah para traficar armas.