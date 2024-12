Volatilidade política na França e Alemanha é "má notícia" para a UE

O que vem a seguir para a França?

Macron nomeou Barnier em setembro, uma indicação considerada pouco provável pela baixa relevância eleitoral do seu partido, o conservador Republicanos. Assim, o governo esperava pôr fim a meses de incerteza política. O presidente havia convocado eleições legislativas antecipadas que, em julho, deixaram a Assembleia Nacional dividida em três grupos, nenhum deles forte o suficiente para governar sozinho.

Uma ampla coalizão de esquerda, a Nova Frente Popular, venceu as pesquisas, mas o partido de extrema direita Reunião Nacional, de Marine Le Pen, obteve o maior número de votos como partido único.

A aliança centrista e pró-mercado "Ensemble", de Macron, não quis trabalhar com nenhum dos dois. Em vez disso, eles formaram um governo minoritário com o Partido Republicano de direita de Barnier, apesar de seu desempenho historicamente ruim.

No cargo, o conservador Barnier fez das finanças da França uma de suas prioridades. A relação entre a dívida do país e o Produto Interno Bruto (PIB) está o dobro do permitido pelas regras da União Europeia – em 6,1% atualmente. O desequilíbrio fiscal levou a França e integrar o rol de países que foram oficialmente repreendidos pela Comissão Europeia.

Barnier propôs um orçamento para 2025 e uma reforma da previdência social que teria reduzido a dívida pública, mas exigiu aumentos de impostos e cortes de gastos que a esquerda e a extrema direita criticaram como medidas de austeridade que negligenciam as necessidades dos cidadãos. Ele apresentou ao parlamento uma escolha: votar a favor desse orçamento ou o governo cai. Eles escolheram a segunda opção, desencadeando a moção de desconfiança que o derrubou.