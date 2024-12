Avanço de rebeldes na Síria é ameaça existencial para o Irã

É provável que Assad cause novos estragos entre os rebeldes com o apoio de forças ligadas ao Irã e dos ataques aéreos russos, de acordo com um estudo do think-tank European Council on Foreign Relations no início de dezembro. "Essa é uma perspectiva sombria. A crise humanitária na Síria e a instabilidade regional vão piorar."

EUA e Israel querem Irã fora da Síria

O avanço dos insurgentes na Síria também tornou mais improvável o sucesso de negociações secretas de bastidores, conduzidas pelos Estados Unidos e países do Golfo, para tentar fazer Assad abandonar sua parceria estratégica com o Irã, de acordo com o jornal The New York Times. Washington teria oferecido a retirada das tropas americanas restantes no nordeste da Síria e a flexibilização das sanções em troca do fim da presença do Irã no país. Essa tentativa ocorreu em paralelo aos ataques aéreos israelenses na Síria.

O Irã e sua Guarda Revolucionária lutaram ao lado do regime de Assad na guerra civil contra os insurgentes. A Rússia e o Hezbollah, que é apoiado pelo Irã, também estão entre os aliados da Síria. O Irã tem, portanto, uma forte influência no regime em Damasco.

É exatamente essa presença estratégica que Israel não deseja, de acordo com um estudo da ONG International Crisis Group (ICG), voltada à prevenção e resolução de conflitos armados. O principal interesse de Israel na Síria é impedir uma presença militar estratégica iraniana no país, incluindo o desenvolvimento de uma infraestrutura militar e o treinamento de milícias locais. Na análise do ICG, há o risco de que o agravamento da situação possa levar a uma guerra aberta entre Israel e o Irã, a qual poderia se espalhar para o Líbano.

A importância da Síria para o Irã