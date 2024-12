[Coluna Tropiconomia] Acordo UE-Mercosul: tomara que desta vez dê certo

Ambientalistas europeus, por sua vez, ignoram que muitos brasileiros defensores das florestas e dos indígenas até saúdam um acordo com a Europa, afirmando, com razão, que um pacto desses dificultaria retrocessos como os vistos no governo Bolsonaro na proteção dos povos tradicionais e do meio ambiente.

Os ambientalistas e produtores europeus conseguiram restringir a crítica ao acordo UE-Mercosul aos seus interesses. E isso apesar de o texto estipular que a quantidade extra de produtos agrários enviados à Europa da América do Sul não vai passar de 220 gramas de carne bovina por ano e por europeu – um hambúrguer grande, e isso só depois de cinco anos.

As oportunidades abertas pelas cadeias de valor complementares e pelo mercado comum entre a América do Sul e a Europa são muito maiores do que a ameaça para os produtores rurais europeus. E vale lembrar que produtores de alimentos europeus também poderão exportar para a América do Sul mais facilmente mercadorias com denominação de origem protegida.

Ainda há um longo caminho pela frente até que o acordo entre em vigor. Tanto o Conselho Europeu quanto o Parlamento da União Europeia precisam aprová-lo. Para passar no Conselho, precisará do apoio de ao menos 15 dos 27 países da UE que representem ao menos 65% da população. França, Áustria e Polônia não são os únicos que rejeitam o tratado; partidos à direita e à esquerda na Europa desaprovam o texto, e outros críticos serão mobilizados até lá. A ratificação pelos parlamentos na América do Sul também não está garantida.

Estou ansioso para saber se e quando a Europa enviará os primeiros carros e camemberts à América do Sul – e quando veremos aportar na Europa o primeiro contêiner com vacinas e cosméticos brasileiros livre de impostos.

