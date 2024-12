Presidente da Coreia do Sul supera tentativa de impeachment - Maioria dos parlamentares governistas não participa da votação, e oposição não consegue alcançar número mínimo de votos para aprovar a destituição do presidente, que dias atrás inesperadamente decretou lei marcial.A tentativa da oposição de destituir o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, por causa da imposição da lei marcial, fracassou neste sábado (07/12), porque a maioria dos legisladores do partido governista Partido do Poder Popular (PPP) boicotou a votação.

A derrota da tentativa de impeachment deverá, porém, intensificar os protestos públicos que pedem a saída de Yoon e aprofundar a crise política na Coreia do Sul. Uma pesquisa indicou que a maioria dos sul-coreanos apoia o impeachment do presidente.

A declaração de lei marcial de Yoon, na terça-feira passada, atraiu críticas de seu próprio partido, o conservador, mas não o suficiente para que a maioria dos parlamentares apoiasse o impeachment, aparentemente por temerem perder a presidência para os liberais.