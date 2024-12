Quem tem permissão para usar a marca "Chocolate de Dubai"?

O empresário teuto-afegão não está sozinho em aproveitar a onda: pelos mercados natalinos do país, se pode tomar chocolate de Dubai quente, comê-lo em crepes e waffles. Mas será que é permissível simplesmente adotar essa marca assim?

Chocolate, creme de pistache, aletria e marketing

Como sugere o nome, essa variação de chocolate tem sua origem na cidade mais populosa dos Emirados Árabes Unidos. Consta que a criadora foi Sarah Hamouda, fundadora da firma Fix Dessert Chocolatier.

No Instagram, ela conta que tudo começou com seus desejos de grávida. Como o marido simplesmente não encontrava em Dubai nada que os satisfizesse, ela própria inventou a combinação de chocolate em barra com recheio de pistache e fios crocantes de aletria, ou cabelo de anjo. A ideia viralizou no TikTok.

Qualquer um pode produzir essa mesma variação de chocolate, a questão é se pode ser chamada "de Dubai". Em geral, uma indicação de origem para produtos alimentares precisa ser registrada em âmbito internacional. Exemplo conhecido é o champanhe: esse tipo de vinho espumante só pode ser denominado assim se realmente provém da região francesa de Champagne.

As normas de proteção de origem estão estipuladas no Ato de Genebra do Acordo de Lisboa, assinado por 30 parceiros internacionais, entre os quais a União Europeia. Contudo ele só é válido nos países signatários, o que não é o caso dos Emirados Árabes Unidos, explica o advogado especializado em patentes Rüdiger Bals.