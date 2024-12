Rússia é capaz de apoiar a Síria sem perder força na Ucrânia?

As reações iniciais da Rússia à ofensiva rebelde indicam que ela prefere não enviar mais recursos militares para a Síria. No entanto, os ataques aéreos estão sendo intensificados. De acordo com o canal russo no Telegram Rybar, o general Alexander Tshaiko, que já liderou tropas russas no país no passado, viajou para a Síria.

Ao mesmo tempo, Moscou está buscando contato com outras potências envolvidas no conflito, sobretudo a Turquia, que é a que mais se beneficia com o avanço dos rebeldes. Putin conversou por telefone com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e representantes da Rússia, do Irã e da Turquia devem se reunir no próximo fim de semana.

"O Kremlin tem negociações muito difíceis e extenuantes pela frente, pois já está dedicando muitos nervos, energia e recursos à Ucrânia", diz Suleimanov. Agora o Kremlin terá que desviar parte desses recursos para a Síria.Autor: Grzegorz Szymanowski (de Riga)