Ultradireita escolhe mulher para disputar governo na Alemanha

Weidel também critica o que chama de "violência excessiva de imigrantes", prometeu fechar as fronteiras e deportar de imediato "ilegais, criminosos, estupradores e assassinos", bem como suspender a prestação de assistência social a estrangeiros.

A candidata da AfD é ela mesma casada com uma mulher nascida no Sri Lanka, com quem tem dois filhos – um modelo de família radicalmente diferente do defendido pela AfD em seu programa partidário: "Na família, mãe e pai cuidam de suas crianças sempre com responsabilidade compartilhada."

Apesar disso, Weidel se diz contrária à "ideologia de gênero" e defende que o Estado precisa "parar de se intrometer" na vida das pessoas através de políticas de diversidade.

Também é contra o envio de armas à Ucrânia – uma agenda que agrada à Rússia. "Somos o partido da paz. Se não querem guerra na Alemanha, votem na AfD."

Numa entrevista dada em agosto ao Welt am Sonntag, Weidel também anunciou que seu partido pretende "reformar a União Europeia" – e, caso isso não seja possível, defendeu que cada país deveria ter a chance de organizar um referendo para decidir sobre a permanência no bloco, como aconteceu no Reino Unido.

Um rascunho do programa partidário da AfD apresentado dias antes da nomeação de Weidel defende a saída da UE e da zona do euro, uma política dura contra imigrantes, a reaproximação com a Rússia, restrições ao aborto e a promoção de um modelo de família tradicional.