Após fim da ditadura Assad, qual será o futuro da Síria? - Envolto numa guerra civil há mais de 13 anos, país agora se despede de regime tirânico que durou meio século. Tomada por rebeldes com interesses distintos, Síria encara um recomeço cheio de incertezas.Deposto do poder, Bashar al-Assad se tornou vítima do mesmo destino que ele impôs a milhões de sobreviventes da guerra civil na Síria, deflagrada em 2011: tornou-se ele também um refugiado. Está em Moscou, onde foi acolhido por "razões humanitárias", segundo uma fonte do Kremlin citada pelas agências estatais de notícia Tass e Ria Novosti.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos afirma que Assad deixou Damasco por volta das 22h do sábado (07/12) em um jato particular. Fontes do Exército sírio confirmam que o mandatário deixou o país a bordo de um avião. O presidente em exercício, Mohammed al-Jalali, diz não ter mais contato com ele.

Imagens que circulam nas redes sociais sinalizam que Assad se foi mesmo. Elas mostram civis caminhando por seu palácio aos gritos de júbilo.