Como o mundo reage ao fim do regime de Assad na Síria

"Uma nova administração síria precisa ser estabelecida de forma inclusiva. Não deve haver desejo de vingança. A Turquia conclama todos os atores a agir com prudência e cautela", disse o ministro do Exterior turco, Hakan Fidan. "Nós trabalharemos pela estabilidade e segurança na Síria."

A reação em outros países da região

O governo iraquiano, que por muitos anos se viu às voltas com o Estado Islâmico durante a guerra civil síria, disse que acompanhava os eventos no país vizinho com atenção e reafirmou a importância de não interferir em assuntos internos da Síria ou apoiar um lado em detrimento de outro.

A Jordânia, que faz fronteira com o sul da Síria, pediu que se evite qualquer conflito que possa levar ao caos. O rei Abdullah disse que seu país respeita as escolhas do povo sírio. Mensagem semelhante foi emitida pelo Egito, que disse apoiar a soberania e unidade síria.

O Catar voltou a pedir o fim da crise na Síria, com um cessar-fogo e transição política pacífica, e disse observar os eventos no país árabe com interesse. O país é uma das poucas nações árabes que não reconheceu o governo de Assad.

Porta-voz do Ministério do Exterior catari, Majed al-Ansari disse que os países árabes estavam aliviados pela troca limitada de hostilidades na Síria, já que isso facilita a mediação por parte de atores internacionais, e destacou com otimismo que as "instituições estatais seguem intactas, policiamento, água e eletricidade seguem intactas".