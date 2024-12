Em entrevista, Trump diz que cogita saída dos EUA da Otan e cortar ajuda à Ucrânia

Seria uma perspectiva dura para a Ucrânia, que já pena há quase três anos para repelir a invasão russa, mas também para os europeus, que se veem às voltas com suas próprias crises orçamentárias e políticas e temem que uma eventual vitória do líder russo Vladimir Putin no conflito possa encorajá-lo a causar mais problemas no continente.

No domingo, antes da entrevista e um dia depois de um encontro com os presidentes da França, Emmanuel Macron, e da Ucrânia, Volodimir Zelenski, Trump publicou nas redes sociais um apelo a Putin para que negocie um cessar-fogo imediato com a Ucrânia.

"Zelenski e a Ucrânia gostariam de fazer um acordo e parar com a loucura", postou Trump na em sua rede social, a Truth Social. "Conheço bem o Vladimir. Essa é a hora dele de agir. A China pode ajudar. O mundo está esperando!", escreveu, aludindo aos esforços de mediação chineses vistos por muitos na Europa como desequilibrados em favor da Rússia.

Em resposta, Zelenski reagiu dizendo ter interesse em uma paz "justa e forte, que os russos não destruirão em alguns anos, como eles fizeram antes".

Um dos cenários cogitados pelo país para um possível acordo seria justamente a entrada do país na Otan, aliança que Trump agora declara abertamente cogitar abandonar, e algo que Moscou considera absolutamente inaceitável.

Na entrevista à NBC, Trump disse estar trabalhando ativamente pelo fim do conflito, mas se negou a dizer se manteve conversas com Putin desde que venceu a eleição. "Não quero dizer nada sobre isso, porque não quero fazer nada que possa atrapalhar as negociações", justificou.