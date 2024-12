2024 deverá ser o ano mais quente da história, aponta observatório da UE - Com segundo novembro mais quente, é quase certo que 2024 ultrapassará a marca de aquecimento global de 1,5 ºC acima dos níveis pré-industriais, aponta programa Copernicus, da UE, pedindo ação climática "ambiciosa".O ano de 2024 será, com quase certeza, o mais quente desde o começo dos registros meteorológicos, afirmou nesta segunda-feira (09/12) o Copernicus, o Programa de Observação da Terra da União Europeia. Além disso, a menos que o impossível aconteça, pela primeira terá havido um aumento da temperatura global de mais de 1,5 ºC acima dos níveis pré-industriais, apontou.

Em novembro deste ano, a temperatura média da superfície do planeta foi de 14,1 ºC – 0,73 ºC acima da média dos anos 1991 a 2020. Além disso, o mês esteve 1,62 ºC acima dos níveis pré-industriais, classificando-se como o segundo novembro mais quente já registrado, depois do de 2023.

"Com os dados do Copernicus do penúltimo mês do ano, podemos confirmar com quase certeza que 2024 será o ano mais quente já registrado e o primeiro ano-calendário acima [da marca] de 1,5 ºC", a vice-diretora do Copernicus, Samantha Burgess.