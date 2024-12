Alemanha congela decisões sobre pedidos de refúgio de sírios - Autoridades anunciam que solicitações não serão processadas até haver "mais clareza sobre os desenvolvimentos políticos" na Síria. Medida afeta quase 50 mil pedidos. Áustria também suspende decisões.A Alemanha suspendeu as decisões sobre pedidos de refúgio de cidadãos sírios, depois que o ex-ditador sírio Bashar al-Assad fugiu do país, disse à agência de notícias DPA nesta segunda-feira (09/12) um porta-voz do Departamento Federal para Migração e Refugiados (BAMF, na sigla em alemão).

A decisão foi tomada depois que grupos rebeldes sírios assumiram o controle de Damasco, capital da Síria, após mais de uma década de sangrenta guerra civil no país, com a partida de Assad para a Rússia.

A suspensão se aplica a mais de 47 mil pedidos de refúgio de sírios na Alemanha. Nesses processos, a guerra civil e a atual situação política na Síria seriam fatores decisivos para decidir se os solicitantes devem receber refúgio ou não, segundo o porta-voz do BAMF.