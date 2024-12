Combatentes belarussos pró-Kiev buscam refúgio na UE - Eles lutaram ao lado dos ucranianos na guerra contra a Rússia e por isso correm risco de punição no seu país natal. E após deixarem a frente de batalha, enfrentam entraves para permanecer na Ucrânia.Viktor (nome alterado) se apresentou como voluntário para lutar contra a Rússia em 2022 e passou um ano no Exército ucraniano. Em seguida, foi para a Polônia, onde teve um ferimento tratado e pediu asilo, pois sua participação na guerra na Ucrânia poderia o submeter a um processo em seu país natal, Belarus.

Ex-gerente de uma empresa belarussa, ele pensava que encontraria rapidamente um emprego em uma empresa ucraniana na Polônia devido ao seu envolvimento na Ucrânia. No entanto, as agências de recrutamento o recusaram com o argumento de que ele é cidadão de Belarus. Elas também temiam que Viktor pudesse desenvolver transtorno de estresse pós-traumático ou provocar sentimentos de vergonha em seus colegas.

"Eles disseram que havia ucranianos na empresa que não tinham lutado e que, se me contratassem, eles se sentiriam envergonhados ou desconfortáveis na minha frente – em resumo, eles estavam preocupados com o ambiente na equipe", diz o ex-combatente.