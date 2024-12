Queda de Assad é desastre geopolítico para Irã - Fim súbito da ditadura na Síria representou perda de um aliado importante, reverberando forte no establishment político do regime fundamentalista iraniano.Na sequência da rápida derrubada do governo sírio por grupos rebeldes, a liderança do Irã luta para acomodar a perda de seu importante aliado Bashar al Assad. De início, as autoridades de Teerã minimizaram a situação, descrevendo como "normais" as condições no país vizinho. No entanto é muito provável que sua estratégia regional esteja ameaçada.

A Síria tem sido uma pedra angular do que os iranianos denominam a Crescente Xiita, uma visão geopolítica visando conectá-los a seus aliados no Líbano e mais além.

O líder supremo Ali Khamenei descreveu a Síria como um "pilar" do "Eixo de Resistência", uma rede de grupos apoiados pelo Irã que se opõem à influência de Israel e dos Estados Unidos no Oriente Médio. Além disso, ela proporcionava um corredor para armas e outros recursos iranianos chegarem até seus aliados no Líbano.