Violência de gangues deixa quase 200 mortos no Haiti - Chefe de gangue ordenou morte de praticantes de vodu após acusá-los de lançar feitiços contra seu filho. Total de mortos pela violência em todo o país em 2024 já é de mais de 5.000, diz ONU.Quase 200 pessoas foram assassinadas neste fim de semana em uma favela na capital do Haiti, Porto Príncipe. As suspeitas indicam que o líder de uma gangue tinha como alvo membros de uma religião local a quem ele acusa de terem causado por meio de bruxaria a doença que levou seu filho à morte, segundo informações divulgadas nesta segunda-feira (09/11) organização de direitos civis Comitê pela Paz e Desenvolvimento (CPD).

"Ele decidiu punir cruelmente todos os idosos e praticantes de vodu que, em sua imaginação, seriam capazes de lançar um feitiço contra seu filho", disse uma declaração do grupo, com sede no Haiti. "Os soldados da gangue foram encarregados de identificar as vítimas em suas casas e levá-las ao território do chefe para serem executadas", acrescentou.

A Rede Nacional de Defesa dos Direitos Humanos (RNDDH), com sede em Porto Príncipe, relatou que o líder de gangue Monel "Mikano" Felix ordenou os assassinatos depois que um sacerdote vodu lhe disse que idosos em Wharf Jeremie, um distrito de Cité Soleil, haviam amaldiçoado seu filho. A maioria das vítimas eram seriam adeptos do vodu com mais de 60 anos.