A ameaça do "Estado Islâmico" para o futuro da Síria - A organização terrorista fundamentalista foi amplamente derrotada no país, mas ainda é um perigo latente. Células do grupo presentes na região ainda podem tentar se aproveitar do vácuo de poder.Embora já amplamente derrotada na Síria, a organização terrorista "Estado Islâmico" (EI) ainda representa uma ameaça a um futuro pacífico para o país. Pelo menos essa é a opinião do governo Biden, que, por isso, ordenou ataques maciços contra os jihadistas. A seriedade da ameaça já é indicada pelo arsenal de aeronaves utilizadas. Bombardeiros B-52 pesados participaram dos ataques no centro do país, assim como os caças F-15 e A-10 Thunderbolt.

Os ataques contra líderes, combatentes e acampamentos do EI no centro do país foram parte de uma missão contínua para enfraquecer e derrotar o EI, anunciou o Comando Central dos EUA, na plataforma de mensagens curtas X. "Dezenas" de ataques foram realizados.

"Não deve haver dúvidas – não permitiremos que o EI se reagrupe e tire proveito da atual situação na Síria", acrescenta o texto no X, citando o general Michael Erik Kurilla. "Todas as organizações na Síria devem saber que nós as responsabilizaremos se colaborarem com o EI ou o apoiarem de alguma forma."