Direita alemã quer retorno de refugiados sírios após queda de Assad

Os comentários de Söder foram repetidos por Alice Weidel, colíder do partido de ultradireita AfD, que tem diretórios oficialmente classificados como suspeitos de "extremismo" pelo serviço de inteligência interna da Alemanha.

"Para muitas pessoas da Síria, o motivo para fugir não existe mais", disse ela à revista Stern. "Obviamente, essas pessoas devem retornar imediatamente à sua terra natal."

Referindo-se às cenas em que cidadãos sírios que moram na Alemanha comemoraram a derrubada de Assad, Weidel repetiu nas redes sociais: "Qualquer pessoa na Alemanha que comemore a 'Síria livre' evidentemente não tem mais motivo para fugir. Eles devem voltar para a Síria imediatamente."

Sahra Wagenknecht, líder do partido homônimo Aliança Sahra Wagenknecht (BSW) concordou com Weidel. "Espero que os sírios que estão comemorando a tomada do poder pelos islamitas retornem ao seu país de origem o mais rápido possível", afirmou. A BSW é uma sigla vista como "populista de esquerda" foi criada por Wagenknecht neste ano, a partir de uma dissidência do partido A Esquerda.

SPD e Verdes pedem moderação

Outros partidos na Alemanha, no entanto, pediram moderação. "Após um dia e meio, considero esse um debate de política interna inadequado", disse Katrin Göring-Eckardt, do partido Verde, à rádio RBB em Berlim.