Mulheres invertem papeis para denunciar machismo

Essas frases machistas, mas com homens sendo tratados como as mulheres são no dia-a-dia, tomaram conta das redes sociais nas últimas semanas, principalmente do Threads e do TikTok, e fazem parte da trend "machismo reverso" (no Brasil) ou "women in male fields" (mulheres em papeis de homens) nos Estados Unidos e na Europa.

Com essa "brincadeira", mulheres denunciam desde hábitos masculinos "inofensivos" como "sumir depois de um date" a assuntos sérios e tristes de verdade, como o descaso de muitos pais com seus filhos.

"Me separei, como trabalho muito e pai é pai, as crianças moram com ele e eu pego de 15 em 15 dias. Sou mãezona", escreveu Renata, no Threads.

"Machismo reverso"

Alguns dos posts do "machismo reverso" mostram comportamentos tão ridículos que chegam a ser engraçados. Mas outros são tão sérios que não têm graça nenhuma. Como, por exemplo, o fato de ser comum que homens abandonem suas parceiras quando elas estão doentes.

Isso não é achismo, mas uma realidade provada em pesquisas. De acordo com levantamento da Sociedade Brasileira de Mastologia, 70% dos homens brasileiros abandonam suas parceiras com câncer. Triste. "Descobri que meu marido está com câncer de próstata. O que eu faço agora? Como EU vou ficar sem meus cuidados diários? Estou pensando em pedir o divórcio. Está sendo muito duro para MIM. Acho que não vou conseguir suportar essa situação!", escreveu Bárbara no Threads.