Os amigos brasileiros de Gabriel García Márquez, autor de "Cem anos de solidão"

Quem conseguiu uma exclusiva com García Márquez foi a jornalista Cristina Serra, então repórter de política do Jornal do Brasil. No saguão do Caesar Park, o escritor se recusou a dar entrevista para a TV Globo. No entanto, aceitou conversar com o JB. Dias antes, em 22 de março, o candidato à presidência da Colômbia Bernardo Jaramillo foi assassinado a tiros em Bogotá.

"Achei que seria um bom assunto e comecei por aí", relata Serra. O que ela não sabia é que García Márquez era amigo de Jaramillo e estava profundamente abalado com sua morte. "Ele me deu uma entrevista fortíssima, refletindo sobre a violência política na Colômbia, tão presente em seus livros. Não falamos de literatura. Não havia clima e procurei respeitar", recorda a jornalista. No dia seguinte, a entrevista ganhou manchete de página na seção de assuntos internacionais: "A Colômbia em tempos de cólera".

"Não se comportava como um escritor de sua importância"

A terceira e última visita de García Márquez ao Brasil foi em 1995. O escritor colombiano foi convidado a participar da mostra Cinema Latino-Americano dos Próximos Cem Anos, que aconteceu entre os dias 25 e 30 de abril no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), no Centro do Rio. Por recomendação médica, Gabo não compareceu à cerimônia de abertura. Estava fortemente gripado e ficou de repouso no hotel.

Além da palestra no CCBB, pretendia se encontrar com o antropólogo Darcy Ribeiro e conhecer a Escola de Cinema da Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), em Campos. Entre um compromisso e outro, revisou trechos de seu mais recente livro, Notícia de um sequestro (1996), no laptop que trouxe na bagagem de mão.

Em sua terceira passagem pelo Rio, Gabo matou a saudade de outro grande amigo: Luiz Carlos Lacerda, o Bigode. O cineasta foi produtor da Escola Internacional de Cinema e Televisão (EICTV) entre 1992 e 1993 e jurado em um concurso de roteiros inéditos no Festival de Havana, em Cuba, em 1995.