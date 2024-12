Rebeldes sírios anunciam novo governo de transição

Governo interino sob incertezas

O novo governo na Síria encerra cinco décadas de comando da família Assad no país, e assume a gestão sob uma profunda incerteza após o colapso de uma ditadura que administrava todos os aspectos da vida cotidiana.

A derrubada de Assad, que mantinha uma complexa rede de prisões e centros de detenção, provocou comemorações em todo o país e no mundo. A guerra civil síria matou 500 mil pessoas e forçou metade da população do país a fugir de suas casas, milhões encontrando refúgio no exterior.

A incursão de Israel no sudoeste do país e seus ataques aéreos às bases do exército sírio, agora desmobilizado, porém, será o primeiro desafio do governo interino. Nesta terça-feira, forças israelenses avançaram por terra para além da zona desmilitarizada, estabelecida na Síria após a Guerra do Yom Kippur, de 1973, e também destruíram a frota de navios de guerra sírios. Israel, porém, diz que o objetivo de suas tropas não é avançar até Damasco, e sim criar uma "zona de proteção" contra o "terrorismo".

"Não estamos envolvidos no que está acontecendo na Síria internamente, não estamos em um lado desse conflito e não temos temos nenhum outro interesse além de proteger nossas fronteiras e a segurança de nossos cidadãos”, disse um porta-voz do exército israelense.

Por outro lado, um sinal de que os países estão prontos para trabalhar com o HTS, o enviado da ONU à Síria minimizou a designação do grupo como organização terrorista. O HTS tem enfatizado seu rompimento com suas raízes jihadistas em busca de apoio internacional.