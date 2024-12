Senado aprova projeto para regulamentar IA no Brasil

Se aprovada na Câmara, a regra incidirá sobre diferentes aplicações, desde as usadas para identificação de pessoas, até as mais complexas empregadas na indústria, no trânsito e no abastecimento de energia. Ferramentas embutidas em sistemas de busca e de geração de conteúdo, amplamente utilizadas por usuários nas redes sociais, também deverão se adequar.

A multa para o descumprimento das regras pode chegar a R$ 50 milhões ou a 2% do faturamento bruto da empresa. A suspensão do sistema também pode ser aplicada em alguns casos, em um modelo similar ao que foi usado pela Justiça para congelar as atividades do X no Brasil. Ainda existe a possibilidade de a empresa ser responsabilizada civilmente caso seja comprovado que o sistema causou dano a uma pessoa ou grupo de pessoas. As sanções administrativas ficariam a cargo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Categorias de risco

Entre os projetos de "risco excessivo" e que, portanto, seriam proibidos, estão os chamados sistemas de armas autônomas, o uso da IA para explorar vulnerabilidades de pessoas que induzam comportamentos danosos à saúde e à segurança e a criação de materiais que violem os direitos de crianças e adolescentes.

Também seria vedada a avaliação de traços de personalidade e comportamento social para prever o cometimento de crimes.

A regra permite, porém, o uso de câmeras para identificar pessoas em tempo real e em locais públicos, desde que com foco em encontrar vítimas, encontrar pessoas desaparecidas, capturar fugitivos, reprimir crimes em flagrante cuja pena seja de maior de dois anos de prisão ou cumprir mandados.