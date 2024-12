"Brasil criava dificuldades para forçar libertos a irem embora" - Em "Os retornados", Carlos Fonseca conta a história de ex-escravizados que deixaram o Brasil e formaram comunidades afro-brasileiras na África.Os mais de 350 anos de escravidão no Brasil marcaram o país de maneira irreversível e ainda impactam o Brasil atual, segundo Carlos Fonseca, historiador, diplomata, e mestre em políticas públicas pela Harvard Kennedy School. Fonseca lançou o livro Os retornados, no qual conta história de ex-escravizados que deixaram o Brasil e formaram comunidades afro-brasileiras no golfo do Benim, na África.

Em entrevista à DW, Fonseca afirma que o Brasil precisa melhorar o entendimento sobre os laços com a África, sem deixar com que as histórias de milhões de escravizados se percam. "Você não pode pensar num projeto de país, se você opta por esquecer uma coisa que foi determinante para a história brasileira", diz.

Para o historiador, a elite brasileira, que comandava o país à época, forçou milhares de ex-escravizados a tentarem a sorte em outro continente. "Para a elite brasileira, o projeto de Brasil ideal significava um país branco. Então, o que você faz com os ex-escravizados? O país não mandou as pessoas embora, mas criava dificuldades de maneira a forçá-los a irem embora."