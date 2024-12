Casos de dengue batem recorde nas Américas em 2024

Pela primeira vez em uma década, o sorotipo 3 da dengue predominou no México, América Central e partes do Caribe no segundo semestre do ano, relatou Thais dos Santos, assessora da Opas para doenças arbovirais.

Muitos infectados não ficam doentes, mas algumas sentem dor de cabeça, febre e sintomas semelhantes aos da gripe. Casos graves podem causar sangramento sério, choque e morte. Infecções repetidas podem ser especialmente perigosas.

Vacinas

As vacinas contra a dengue foram introduzidas no Peru, Brasil e Argentina, informou a organização. Honduras deve recebê-las no próximo ano, mas elas se destinam principalmente a crianças e são mais eficazes em pessoas já infectadas com a dengue, disse Santos.

Ela afirma que os suprimentos são limitados e que não se espera que as vacinas tenham um grande impacto na transmissão. Ela enfatizou que medidas preventivas continuam sendo cruciais. "Se não houver mosquito, não há dengue."

Oropouche e gripe aviária