Chefe da Otan pede "mentalidade de guerra" para prevenir ameaça russa - Para Mark Rutte, Vladimir Putin quer expandir a guerra na Ucrânia para países da aliança. "Hostilidade é real e está aumentando", disse.O Secretário-Geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, afirmou nesta quinta-feira (12/12) que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, pode levar a campanha militar russa na Ucrânia para outras partes da Europa e pediu para os países que compõem o grupo aumentarem seus gastos com defesa.

"A Rússia está se preparando para um conflito de longo termo. Com a Ucrânia e conosco", disse para um grupo de especialistas em segurança em um evento sediado pelo think thank Carnegie Europe, em Bruxelas. "Quantos novos alertas nós precisamos? Nós deveríamos estar profundamente preocupados. Eu com certeza estou", completou, pedindo para os países assumirem uma "mentalidade de guerra".

"O que está acontecendo na Ucrânia pode acontecer aqui também (...). É hora de mudarmos para uma mentalidade de guerra. E turbinar nossa produção e gastos com defesa", alertou.