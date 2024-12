Como as cores influenciam as compras e o que fazer para não agir por impulso - Cores são utilizadas por empresas para criar sensações específicas nos consumidores e aumentar vendas. Vermelho, muito presente nas vitrines de Natal e em liquidações, por exemplo, pode estimular compras impulsivas.Ao ver uma vitrine toda colorida, entrar em uma loja enfeitada ou navegar por um site de compras, você pode não perceber, mas as cores ao seu redor estão desempenhando um papel crucial para influenciar em como você reage aos produtos e até mesmo no quanto está disposto a gastar.

Essa influência é conhecida como psicologia das cores e é bastante utilizada por marcas e comerciantes para criar sensações específicas nos consumidores e aumentar as vendas.

"As cores têm uma forte influência sobre o comportamento do consumidor devido às suas associações psicológicas e emocionais. As cores podem impactar a percepção do produto, a intenção de compra e a experiência geral de compra. Até 90% das avaliações iniciais de produtos são baseadas na cor, e ela pode influenciar a decisão de compra em até 85%", afirma Fernando Gomes, neurocientista e professor livre docente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP).