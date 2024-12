Filme "As polacas" retrata a prostituição de mulheres judias no Brasil - Sonho de vida melhor trouxe centenas de mulheres do Leste Europeu para o país que acabaram sendo exploradas sexualmente. Filme busca dar voz a essas imigrantes que tiveram suas histórias apagadas.Em 1964, o cantor e compositor Moreira da Silva gravou o samba Judia rara. "A rosa não se compara / A essa judia rara / Criada no meu país / Rosa de amor sem espinhos / Diz que são meus seus carinhos / E eu sou um homem feliz", diz o primeiro verso. Logo na introdução, Kid Morengueira arrisca algumas palavras em ídiche – uma mistura de hebraico com alemão, língua falada no Leste Europeu: "Ich bin meshugene fur dir" ("Sou louco por você").

A musa inspiradora da canção é Estera Gladkowicer. De origem russa, ela chegou ao Brasil em 1927, aos 20 anos. O compositor conheceu sua musa no Mangue, antiga zona de prostituição da Cidade Nova, no Rio de Janeiro. À época, Moreira da Silva trabalhava como motorista de ambulância no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.

Moreira e Estera viveram um romance proibido por 18 anos. De prostituta, ela virou cafetina. De dia, morava num quarto e sala na Rua do Senado. À noite, administrava um bordel no Mangue. Morreu em 1968, aos 61 anos. Causa mortis: ingestão de barbitúricos.