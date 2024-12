Líbano tenta se reerguer em meio a frágil cessar-fogo

Sami Atallah, diretor fundador do think tank The Policy Initiative, sediado em Beirute, afirma que o conflito não apenas sufocou ainda mais a economia, mas eliminou um setor bancário funcional para apoiar os esforços de reconstrução. "Diferentemente da guerra de 2006, desta vez Israel também atacou propriedades privadas, piorando a economia do Líbano, pois as economias das pessoas acabaram e a renda despencou", disse à DW.

Garantir financiamento é essencial

Embora vários países tenham fornecido milhões em ajuda aos deslocados durante a guerra, a reconstrução do país requer recursos mais substanciais. Após esse cessar-fogo, o Irã prometeu apoio, enquanto as autoridades do Hezbollah prometeram compensação, e o Iraque declarou que ajudará tanto o Líbano quanto Gaza.

Em outubro, uma conferência internacional de ajuda em Paris mobilizou a promessa de arrecadação de 1 bilhão de dólares (R$ 5,9 bilhões), incluindo financiamento para as Forças Armadas libanesas, que serão cruciais para a aplicação do cessar-fogo.

Leila Dagher, professora associada de economia da Universidade Americana Libanesa, acredita que a reconstrução do Líbano depende de financiamento internacional, sendo que um pacote do Fundo Monetário Internacional (FMI) é crucial para desbloquear o apoio de doadores globais. "O desafio está em garantir que o financiamento esteja vinculado a mecanismos transparentes e orientados para a reforma, a fim de evitar a má administração e reconstruir a confiança na governança do Líbano", afirmou.

Segundo Atallah, o financiamento para reconstrução enfrenta grandes obstáculos, pois as nações do Golfo demonstram menos interesse, o apoio do Irã permanece incerto e os países ocidentais, embora defendam o movimento, contribuem com armas para Israel. Os riscos de corrupção também persistem, com empresas com ligações políticas dominando os contratos, muitas vezes com a cumplicidade dos doadores. "É essencial que haja maior responsabilidade tanto das autoridades libanesas quanto dos doadores internacionais", disse ele.