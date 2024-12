Maioria dos jovens alemães não se interessa por política, diz pesquisa

Apesar do desânimo com os partidos políticos, a fundação — que busca promover a mudança social incentivando o envolvimento civil — afirmou que a falta de engajamento entre os jovens não se origina de uma rejeição à democracia.

Dos entrevistados, 61% disseram acreditar que essa forma de governo é a melhor possível, apesar de seus problemas.

No entanto, quase metade disse que estava insatisfeita com a forma como a democracia funciona na Alemanha — uma proporção maior no leste do que no oeste.

"Os jovens seriam mais ativos politicamente se soubessem que seus esforços estão realmente tendo impacto e que seus argumentos estão sendo ouvidos", disse a especialista da fundação em juventude e democracia, Regina von Görtz.

"Isso seria sua maior motivação. Por isso, os políticos precisam fazer um trabalho melhor do que antes para se aproximar dos jovens, valorizar suas opiniões e envolvê-los nas decisões", completou. Questões de interesse particular para os mais jovens incluem paz, saúde mental, educação e inflação.

Ultradireita aposta no público jovem