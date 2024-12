Mortes por calor extremo ameaçam mais os jovens do que idosos - Novo estudo que analisou dados no México revela que 75% das mortes relacionadas ao calor em duas décadas envolveram pessoas com menos de 35 anos, que estavam mais expostas a ambientes externos do que os idosos.Um novo estudo alerta que o risco maior de morte relacionado ao calor extremo poderá passar dos idosos para os jovens até o fim do século.

Em um cenário em que as temperaturas globais médias aumentem em pelo menos 2,8º C além dos níveis pré-industriais até 2100, as pessoas com menos de 35 anos provavelmente sofreriam mais os efeitos de um mundo em aquecimento do que adultos mais velhos.

A conclusão é de uma pesquisa realizada com base em dados de mortalidade no México publicada na publicação científica Science Advances.