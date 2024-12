O silêncio de Pyongyang sobre a crise na Coreia do Sul

Goo Gap-woo, professor de Diplomacia da Universidade de Estudos Norte-Coreanos, em Seul, concorda que Pyongyang esteja perseguindo ativamente uma política de se distanciar de qualquer tipo de contato com o vizinho: "Só posso pensar que essa é mais prova de que eles não querem ter mais nada a ver com o Sul, depois da declaração de Kim Jong-un das 'duas Coreias', no ano passado."

"Acima de tudo, acho que eles não querem se envolver em nenhum conflito na Península Coreana", reforça Goo: o risco militar pode ser elevado demais, diante da quantidade de munição e soldados com que a Coreia do Norte enviou para a Ucrânia para lutar no lado da Rússia na guerra.

Pyongyang finalmente rompe seu silêncio

No fim das contas, entretanto, o Norte aparentemente reconheceu que não podia permanecer calado: nesta quarta-feira, em seu usual tom de provocação, a KCNA noticiou sobre os eventos no Sul.

"O chocante incidente do regime do fantoche Yoon Suk-yeol [...], súbito declarando lei marcial e, sem hesitar, brandindo os fuzis e facas de sua ditadura fascista, provocou caos por toda a Coreia do Sul."

A matéria descreveu os militares sul-coreanos como "organização de gângsters", tachando as ações de Yoon como "um desastre", e afirmando que a população exigiria seu impeachment e punição imediatos. A reportagem foi acompanhada por cerca de 20 fotos, embora nenhuma mostrasse civis resistindo aos militares diante do Parlamento em Seul.