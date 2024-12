Presidente da Coreia do Sul defende lei marcial

A nova moção de impeachment que tem boas chances de sucesso depois que o líder do próprio partido do presidente pedir à sua destituição.

Oposição fecha o cerco

O discurso de Yoon arrisca aprofundar as divisões dentro do PPP. O líder do partido, Han Dong-hun, um crítico de Yoon, chamou a declaração do presidente de "uma confissão de traição" durante uma reunião da legenda e pediu aos membros do partido que votem a favor do impeachment, gerando protestos dos parlamentares leais ao chefe de governo.

Embora um presidente sul-coreano em exercício tenha imunidade contra processos judiciais, isso não vale para acusações de rebelião ou traição. Isso significa que Yoon poderá ser interrogado e detido pela polícia, embora muitos analistas políticos duvidem que isso venha a ocorrer devido à possibilidade de confrontos com a equipe de segurança da Presidência. Nesta quarta-feira, o serviço de segurança presidencial não permitiu que a polícia revistasse o gabinete de Yoon.

A Assembleia Nacional aprovou nesta quinta-feira um projeto de lei que visa permitir a indicação de um promotor independente para investigar Yoon sem a aprovação do próprio presidente, como é exigido pela lei atual.

Também nesta quinta-feira Parlamento aprovou a destituição do chefe da Polícia Nacional, Cho Ji Ho, e do Ministro da Justiça, Park Sung Jae, devido seus papéis na declaração da lei marcial. Park é alvo de suspeitas por parte da oposição de que ele estaria envolvido no planejamento e execução do decreto de Yoon.