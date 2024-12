Procedimento foi bem-sucedido e Lula está conversando, diz médico - Segundo Roberto Kalil, procedimento para evitar novos sanguamentos na cabeça do presidente foi feito "com sucesso" e Lula deverá ter alta na próxima semana.O procedimento feito no presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira (12/12) para reduzir o risco de sangramento após uma cirurgia intracraniana de emergência aconteceu sem intercorrências, informou seu médico, Roberto Kalil, a jornalistas, do lado de fora do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

"Procedimento foi com sucesso, acabou. Presidente está acordado, falando", disse o cardiologista. A operação começou às 7h25 e terminou antes das 8h30 e foi realizada em uma sala de cateterismo.

A equipe médica do presidente, incluindo Kalil, convocou uma coletiva de imprensa após o procedimento para dar mais informações sobre o estado de saúde de Lula.