Romênia e Bulgária se tornam membros plenos do Espaço Schengen - Países do leste europeu terão acesso total à maior zona de livre trânsito transfronteiriço do mundo. Decisão dos ministros da UE foi possível após Áustria remover objeção.Os Estados-membros da União Europeia (UE) abriram o caminho para a Bulgária e a Romênia se tornarem membros plenos do Espaço Schengen – a zona de livre trânsito entre fronteiras que inclui 29 países europeus – a partir do início de 2025, após uma espera de mais de 13 anos.

Os dois países do leste europeu, ambos membros da União Europeia desde 2007, foram parcialmente integrados à zona de livre circulação em março. Até agora, seus cidadãos podiam realizar apenas viagens aéreas e marítimas sem verificações de fronteira.

A decisão teve de superar objeções impostas pela Áustria, que defendia a manutenção dos controles de fronteira terrestres argumentando que os dois países não faziam o suficiente para impedir o trânsito de migrantes para dentro do território da UE.