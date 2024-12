Senado aprova regulamentação da reforma tributária

"Imposto do pecado" gera divergência

Assim como aconteceu na Câmara dos Deputados, a principal divergência no Senado se concentrou no Imposto Seletivo (IS), também chamado "imposto do pecado", que define produtos que são danosos para a saúde e o meio ambiente. No novo sistema, eles serão sobretaxados como forma de desestimular o consumo. A alíquota pode ficar até 8% mais alta que o IVA.

Além de excluir desta lista as bebidas açucaradas, os senadores retiraram o IS sobre armas e munições, o que pode facilitar o acesso aos produtos a partir da implementação da reforma. A base governista tentou garantir que o armamento ficasse neste rol mas não obteve votos suficientes. Jogos de azar, bebidas alcoólicas e veículos, incluindo os elétricos, também serão sobretaxados.

Novos alimentos com alíquota zero

Entre os produtos isentos, o texto aprovado na Casa manteve o imposto zero sobre alimentos da nova cesta básica nacional, como carnes, queijos, arroz, feijão, tubérculos e café. Os senadores também incluíram a tapioca e a erva-mate neste grupo.

Alguns medicamentos, como os de tratamento oncológico e diabetes, também não serão taxados. Os que ficarem fora desta seleção terão redução de 60% sobre o IVA, assim como produtos de higiene pessoal e limpeza e até biscoitos e bolachas.