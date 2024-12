Serviços secretos sírios aprenderam com nazistas e a Stasi

Alguns internautas traçam uma conexão direta com o regime nacional-socialista da Alemanha (1933-1945), em especial com o capitão da SS Alois Brunner, que escapou para a Síria em 1945. Ele é considerado um dos principais subalternos de Adolf Eichmann, responsável pela perseguição, expulsão e deportação de 6 milhões de judeus.

No entanto, Brunner não era o único membro da organização paramilitar SS ou da Wehrmacht (Forças Armadas da Alemanha nazista), ressalva a pesquisadora Noura Chalati, da Universidade de Erfurt: "Muitos foram integrados diretamente no Estado-maior sírio, com um contrato de um ano, como consultores do Exército e do serviço secreto militar."

A documentação indica que o Estado-maior se interessou por eles sobretudo por serem agora apátridas e oriundos de um país supostamente sem histórico colonialista, e, claro, por trazerem experiência ativa de guerra, inclusive métodos de extermínio em massa.

Inventor de métodos criativos de tortura

Condenado à morte in absentia na França em 1953, Alois Brunner chegou no ano seguinte na Síria, sob identidade falsa. Como relata o historiador israelense Danny Orbach em seu livro Fugitives, sobre nazistas foragidos, ele se envolveu no contrabando de armas ocidentais para países árabes.

Em 1959, quando o diretor de um dos serviços secretos mandou prendê-lo por suspeita de espionagem, ameaçando-o com prisão perpétua, o alemão revelou sua verdadeira identidade e colocou-se a serviço da inteligência síria. Nos anos seguintes, treinou agentes em antiespionagem e técnicas de interrogatório.