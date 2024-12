Trump é a Pessoa do Ano de 2024 da revista "Time"

Trump, que derrotou a vice-presidente democrata Kamala Harris em 5 de novembro, aparece na capa desta semana da Time ostentando sua distinta gravata vermelha e fazendo uma pose pensativa.

As honrarias para o empresário do ramo imobiliário que virou político representam o mais recente capítulo em seu relacionamento de amor e ódio com a cidade de Nova York. Elas também dão a medida do notável retorno de um ex-presidente que parecia condenado ao ostracismo ao se recusar a aceitar sua derrota eleitoral quatro anos atrás.

"Testemunhamos um ressurgimento do populismo, uma crescente desconfiança nas instituições que definiram o último século e uma fé cada vez menor de que os valores liberais levarão a vidas melhores para a maioria das pessoas. Trump é tanto agente quanto beneficiário disso tudo", disse a nota da Time.

"Para o bem ou para o mal"

Sam Jacobs, editor-chefe da Time, afirmou à emissora NBC que Trump foi alguém que "para o bem ou para o mal, teve a maior influência nas notícias em 2024". "É difícil argumentar contra o fato de que a pessoa que está se mudando para o Salão Oval é a pessoa mais influente nas notícias", disse.

Jacobs contou que, embora sempre haja um debate acalorado na revista sobre quem deve ser a pessoa do ano da revista honra, "tenho que admitir que este ano foi uma decisão mais fácil do que nos anos anteriores".