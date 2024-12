BC alemão reduz perspectiva de crescimento para 2025 e 2026

"A economia alemã não luta apenas contra ventos econômicos persistentes, mas também com problemas estruturais", explicou o presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, nesta sexta-feira, acrescentando que os problemas afetam principalmente a indústria e as exportações, bem como o investimento.

Ele diz que consumo privado aumentará de forma constante, mas não tanto quanto o esperado anteriormente. Isso ocorrerá em parte devido às tensões crescentes em torno do mercado de trabalho.

Exportações em crise

Além da redução das previsões de crescimento da economia, surgiram ainda nesta sexta-feira, outras notícias ruins para os exportadores, antes mesmo do retorno do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, à Casa Branca, com suas ameaças de impor tarifas generalizadas.

Em outubro, as empresas alemãs exportaram significativamente menos mercadorias, com uma redução de 2,8% em comparação a setembro, de acordo com o Departamento Federal de Estatísticas (Destatis) da Alemanha, atingindo um valor de 124,6 bilhões de euros (R$ 788 bilhões).

O declínio foi o mais acentuado em 2024. Em comparação com o mesmo mês do ano passado, as exportações também caíram 2,8%.