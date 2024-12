Entidades de memória do Holocausto abandonam o X - Sob o lema "nem uma palavra a mais", várias organizações educacionais e de pesquisa sobre o massacre de judeus na 2ª Guerra estão simultaneamente dando as costas à rede social do bilionário Elon Musk.Diversas instituições e indivíduos envolvidos na educação, memória e pesquisa sobre o Holocausto silenciaram suas contas na rede social X nesta sexta-feira (13/12), em adesão a um êxodo contínuo da plataforma do bilionário Elon Musk, que virou conselheiro político do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

As saídas coordenadas são parte de uma iniciativa chamada "Nem uma palavra a mais", organizada pela Associação de Refugiados Judeus (AJR), uma organização sem fins lucrativos sediada no Reino Unido que fornece serviços de assistência social a refugiados e sobreviventes do Holocausto, bem como educação sobre o massacre de judeus ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial.

Em comunicado, a AJR lamentou as mudanças que ocorreram na plataforma anteriormente chamada de Twitter desde a aquisição por Musk, em outubro de 2022.