Geórgia sob tensão antes de eleição presidencial boicotada pela oposição

A decisão do governo de suspender as conversas para adesão da Geórgia à União Europeia pioraram o cenário de violência nas ruas do país.

Presidente com poderes limitados

A crise política foi exacerbada por uma série de reformas feitas à Constituição em 2017, encampadas pela maioria parlamentar do Sonho Georgiano. Os deputados mudaram, por exemplo, o próprio sistema de governo, transformando o país em uma república parlamentar, o que limitou drasticamente os poderes do presidente.

Com as mudanças, a eleição presidencial de 2018 foi a última em que o chefe de Estado foi eleito diretamente pela população. Salomé Zourabichvili, cuja candidatura foi apoiada na época pelo partido do governo, venceu a votação. Mas desde então, o relacionamento entre ela e o Sonho Georgiano se deteriorou.

Após a reforma entrar em vigor, o presidente da Geórgia, que tem um papel cerimonial, passou a ser escolhido por um colégio eleitoral de 300 pessoas, composto por 150 representantes do parlamento recém-eleito e 150 delegados regionais. Como o partido Sonho Georgiano tem maioria parlamentar e influência considerável nas regiões do país, os candidatos da oposição não têm chance de vitória na primeira eleição deste modelo, a ser realizada neste sábado.

Oposição boicota eleição