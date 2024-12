Macron nomeia aliado François Bayrou novo premiê francês

Assim como a líder ultradireitista, Bayrou passou pelo banco dos réus por supostamente financiar ilegalmente seu partido com fundos do Parlamento Europeu, acusação da qual foi absolvido em primeira instância por falta de provas, mas que ainda é objeto de um recurso no Ministério Público.

O líder centrista foi ministro duas vezes, uma delas em um governo conservador na década de 1990, e três vezes candidato presidencial (2002, 2007 e 2012). Em 2017, desistiu da disputa pelo Eliseu em favor de Macron.

Mas sua nomeação como chefe de governo foi recebida com frieza pelos diferentes partidos.

Enquanto o partido da esquerda radical A França Insubmissa (LFI) anunciou que apresentará imediatamente uma moção de censura, os ambientalistas também não parecem entusiasmados com a nomeação.

Os socialistas e comunistas, no entanto, não estão fechando a porta para um acordo legislativo, embora não estejam dispostos a se juntar ao Executivo.

Em relação ao ultradireitista Reunião Nacional, seu presidente, Jordan Bardella, disse à imprensa que manterá "as mesmas linhas vermelhas" que teve com Barnier, a quem acabou derrubando em uma moção de censura no último dia 4.