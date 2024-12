O dilema para tirar grupo rebelde sírio HTS da lista de terroristas

"O HTS representa uma baixa ameaça para aqueles que estão fora de sua área de controle imediata", observou um resumo do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, com sede em Washington, em meados de 2023. "No entanto, o estilo autoritário de governança do HTS representa uma ameaça para a população local."

Ações, não palavras

Desde cerca de 2017, o HTS controla uma área no norte da Síria com mais de 3 milhões de habitantes e, como todos os outros grupos de milícias de oposição no país, também foi acusado de abusos de direitos humanos.

"Suas políticas são frequentemente aplicadas por meio de intimidação, assassinato de seus rivais e assassinato de ativistas da sociedade civil", explicou Joseph Daher, professor do Instituto Universitário Europeu e especialista em Síria, em uma entrevista à revista Tempest nesta semana. "Muitos sírios em áreas sob o controle do grupo expressam alívio com a relativa estabilidade no local, mas ressentimento com as práticas de mão de ferro do grupo."

Para sair da lista de terroristas e obter reconhecimento internacional formal, o HTS precisa agora provar seu valor, afirmaram especialistas do think tank europeu Crisis Group num comunicado publicado na quinta-feira.

"Washington e outras capitais ocidentais devem (...) explicar ao [líder militar do HTS, Abu Mohammed] al-Golani o que ele precisa fazer para que a designação de terrorismo seja retirada", escreveram eles. "Al-Golani deve mostrar rapidamente aos sírios, especialmente àqueles que não compartilham de suas crenças islâmicas e às minorias do país, bem como aos vizinhos desconfiados e às capitais ocidentais, que seu movimento pode trabalhar com outros para conduzir o país a um futuro melhor. O mundo, por sua vez, deve lhe dar espaço para fazer isso."