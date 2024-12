Por que atraso do La Niña pode ser uma boa notícia para o Brasil

A temperatura média do oceano Pacífico é de 26 °C. Quando ela fica meio grau abaixo do normal, o que se configura um episódio de La Niña, os impactos são sentidos em todo o planeta. No Brasil, a região Sul costuma ficar mais seca. Na Amazônia, chove mais – o mesmo acontece na região semiárida do Nordeste.

A última temporada persistiu por três anos, de 2020 a 2023, uma duração considerada rara. O período foi marcado por estiagem no Sul, quebra de safras e a maior crise hídrica dos últimos 78 anos na bacia do Paraná-Prata, que abastece reservatórios vitais para a geração de energia hidrelétrica.

"Desde 2014, estamos vivendo ciclos de El Niño e La Niña o tempo todo. Isso é um problema sério porque eles causam extremos climáticos principalmente na América do Sul", comenta Rodrigues.

Efeito cascata

As temperaturas globais dos oceanos estão muito acima da média há mais de um ano. Em novembro não foi exceção, mostram medições da NOAA. Na porção norte do Atlântico, que influencia o clima no Brasil, a temperatura está 0,8 °C acima do normal, o que ajuda a explicar a pouca chuva na Amazônia, abalada por uma estiagem histórica.

"Algumas áreas do Atlântico chegaram a registrar 3 °C a mais que a média, o que é muito raro. Talvez já seja uma evidência do enfraquecimento da Célula de Revolvimento Meridional do Atlântico, mais conhecida como Amoc, e isso é seríssimo", comenta Rodrigues.