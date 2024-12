Scholz: "Sírios integrados na Alemanha continuam bem-vindos"

Scholz enfatizou que pessoas que estão integradas, falam alemão e possuem contratos de trabalho podem se sentir seguras na Alemanha. "Não vamos dizer a eles para largar o emprego e ir embora", continuou.

O chanceler ainda enfatizou que cerca de 5 mil médicos sírios trabalham em hospitais alemães, ecoando dados de um estudo que sugere que a deportação de sírios pode levar a escassez de mão de obra na saúde alemã.

Alemanha mantém análise de refúgio suspensa

Ainda assim, a Alemanha, assim como muitos países europeus, congelou a análise de novos pedidos de refúgio de imigrantes da Síria até que a situação no país se normalize. Quase um milhão de nacionais sírios vivem no país europeu. A maioria chegou durante o pico da crise migratória, em 2015, fugindo do regime sangrento de Assad.

Deste grupo, apenas alguns já obtiveram a nacionalidade alemã. Falas como a da colíder da ultradireitista Alternativa para a Alemanha (AfD), Alice Weidel, que disse ser óbvio que "estas pessoas devem retornar à sua terra natal" assustou muitos imigrantes que ainda estão vulneráveis devido ao seu status de permissão temporária.

É o caso de 712 mil sírios, que possuem status de refugiado, que estão com a solicitação pendente ou que tiveram o pedido rejeitado mas receberam proteção temporária.