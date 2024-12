A luta por reparação de um povoado que sumiu do mapa no Brasil

Os moradores lutavam desde 2003, quando abriram um processo na Justiça Federal. A indenização foi obtida por meio de um acordo, celebrado em maio, e garantiu a cada um dos moradores o valor líquido, já retirando os honorários advocatícios, de R$ 153 mil. O valor é quatro vezes maior do que as indenizações individuais previstas no acordo homologado em novembro, no Supremo Tribunal Federal (STF), para reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais, em 2015.

O acordo do Cabeço foi proposto pela Chesf, diante da privatização da Eletrobras, então maior acionista da companhia, ocorrida em 2022. "Temos pessoas que moravam no Cabeço, nasceram lá e hoje têm 90 e poucos anos. Então, quando pensamos num acordo, pensamos nessas pessoas", afirmou a advogada Jane Tereza Fonseca, que defendeu com uma equipe de advogados os moradores do povoado desde o início da ação.

"Esse processo é histórico para todo o pessoal que é impactado com barragem no Brasil, porque ele abriu uma jurisprudência única", acrescenta Carlos Eduardo Ribeiro, cocriador do Info São Francisco.

Quando a indenização do Cabeço chegou, 39 pessoas que entraram com a ação inicialmente já haviam morrido. Outras três morreram entre a decisão e o pagamento. Nestes casos, o dinheiro foi destinado aos herdeiros. De todos indenizados, apenas três ainda não receberam os valores, por questões documentais.

Impacto ambiental da barragem

O Cabeço era um povoado de 120 casas localizado no lado sergipano da foz do São Francisco, na cidade de Brejo Grande. Não se sabe ao certo quando começou o povoamento, mas estima-se que a comunidade se formou em torno de um farol, erguido entre os anos de 1870 e 1873, o único resquício ainda visível da localização original.