Cresce número de idosos que moram sozinhos no Japão

"Fundamos a associação em 1983 com a missão de resgatar as esposas da constante necessidade de cuidar dos pais idosos, promover a socialização do cuidado e tornar a sociedade japonesa um lugar melhor para os idosos viverem", explicou.

"Em nossa sociedade, sempre se assumiu que o cuidado dos pais idosos é papel do filho mais velho e sua esposa, e como os homens trabalham, suas esposas precisam deixar sua carreira e planos de vida para cuidar dos pais [ou dos sogros]", acrescentou.

No entanto, essa realidade mudou drasticamente, segundo ela. "Estamos vivendo em uma época em que os idosos não moram mais com seus filhos e netos. Eles vivem sozinhos. Muitos — especialmente as mulheres — querem independência e dizem que conseguem viver com suas pensões e economias, mas há desvantagens evidentes."

O isolamento social é apenas um dos desafios enfrentados pelos idosos quando seus filhos não moram perto.

Outro problema é o financeiro, especialmente quando há questões de saúde. Arai também vê uma crescente preocupação entre a comunidade idosa com organizações criminosas que miram pessoas mais velhas. O Japão recentemente enfrentou uma onda de arrombamentos em todo o país, incluindo casos em que idosos foram feridos ou até mortos pelos invasores.

Sociedade mais segura