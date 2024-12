Itália concede cidadania ao presidente argentino Javier Milei - Presidente argentino foi informado do benefício pela primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. Oposição criticou ação do governo, que atua contra a naturalização de imigrantes.A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, enfrentou críticas neste sábado após ter concedido a cidadania italiana ao presidente da Argentina, Javier Milei, durante uma visita oficial do argentino a Roma.

Políticos da oposição compararam o tratamento oferecido a Milei com a dificuldade enfrentada por pais imigrantes de acessar o mesmo direito para os filhos nascidos na Itália.

Meloni recebeu o presidente argentino no Palazzo Chigi, em Roma, na sexta-feira, para uma reunião bilateral com foco em cooperação comercial, judicial e de segurança. Na ocasião, ele foi informado pela premiê que recebeu o status de cidadão italiano.