PF prende general Braga Netto no inquérito do golpe - Ex-ministro da Casa Civil e da Defesa, militar foi candidato a vice de Bolsonaro. Indiciado por tentativa de golpe de Estado, ele estaria atuando em ações para obstruir a Justiça.A Policia Federal (PF) prendeu na manhã deste sábado (14/12) o general da reserva Walter Braga Netto, que foi ministro da Casa Civil e da Defesa e candidato a vice de Jair Bolsonaro na chapa da campanha presidencial de 2022. Ele é alvo do chamado inquérito do golpe. A PF realiza buscas na casa do militar.

Segundo informações da jornalista Andréia Sadi, do portal G1, ele foi preso no Rio, em Copacabana, será enviado ao Comando Militar do Leste e ficará sob custódia do Exército.

Em nota, a PF informou que são cumpridos neste sábado um mandado de prisão preventiva, dois mandados de busca e apreensão e uma cautelar diversa da prisão contra investigados que estariam atrapalhando a livre produção de provas durante a instrução processual penal.