Ucrânia anuncia bombardeio a terminal petrolífero na Rússia - Kiev disse ter feito ataque bem-sucedido ao que descreveu como "um dos maiores terminais de produtos petrolíferos" na região, a cerca de 250 quilômetros da fronteira ucraniana.A Ucrânia informou neste sábado (14/12) ter realizado um ataque bem-sucedido contra o que descreveu como "um dos maiores terminais de produtos petrolíferos” na região de Oryol, no oeste da Rússia.

De acordo com o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia em sua conta no Facebook, a operação foi realizada na noite de sexta-feira por agentes das forças de operações especiais e outras unidades do Exército e teve como alvo um importante depósito de petróleo.

"É um dos maiores terminais de petróleo nos subúrbios da cidade de Oryol" e faz parte de um "complexo industrial militar" que abastece o Exército russo, disse o Estado-Maior.